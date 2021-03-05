菲律賓總統杜特蒂日前要求美國「付錢」，才願意延長兩國《軍隊互訪協定》（VFA）。菲律賓駐美大使羅慕德斯5日表示，該國已收到美國國防部提出的軍事援助清單，並說他個人對此清單頗為滿意。

羅慕德斯表示，杜特蒂所謂的「付錢」，是指他希望美國能協助菲律賓軍隊進行裝備升級。而在比對過美國國防部提出的軍事援助清單後，羅慕德斯認為其「完整」且「充足」，並有望讓杜特蒂感到滿意。他還透露，菲律賓軍方應能在今年收到10架美國贈送的UH-60「黑鷹」（Black Hawk）通用直升機。

杜特蒂2020年2月由於親信德拉羅沙的赴美簽證遭取消，一度宣布將終止《軍隊互訪協定》。雖然於同年6月暫緩實行，但稍後仍多次要求美國以各式利益作為交換，包括新冠肺炎（COVID-19）疫苗等。而杜特蒂2月在視察空軍基地時，再度要求美國「付錢」，稍後更公布資料，抱怨菲律賓從美國拿到的反恐援助資金不足。

美國和菲律賓雖在1951年簽署《共同防禦條約》，但國防合作關係起起伏伏，於1991年到期的《軍事基地協議》（MBA）便因當時菲律賓民眾的反美情緒，最後無法延續，導致美軍一度完全失去在菲律賓的立足點。而由於1998年簽署的《軍隊互訪協定》能讓美軍官兵迅速入境菲律賓，並擁有一定程度的行動權限，不僅對兩國的國防合作十分重要，更事關美國是否能在南海第一線維持充足的影響力，因此拜登政府日前已重申將鞏固雙方的軍事同盟關係。

(中時新聞網)