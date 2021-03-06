減重醫師蕭捷健去年正式跨足演藝圈，長相斯文卻有賁張肌肉，反差形象為他贏來粉絲青睞，也因此獲得代言、業配機會。他代言的商品人形立牌，近日大量出現，引起朋友群發起捉弄活動，紛紛拍下和人形立牌惡搞互動照，還點名他參與，他路上碰見自己「分身」，在路人狐疑注視下，恥度全開一同自拍，還調侃自己：「那個人形立牌照片修很大，連我親生媽媽都認不出。」

蕭捷健加入經紀公司後，代言、業配跟著變多，他不敢亂接，就怕自己專業形象砸鍋，他說：「只有敢給自己家人使用的產品，我才會接。」但凡接下的廣告，就當成自己的事業，逢人就推銷，有次突發奇想，為了增加銷售數字， 還跑到便利商店，把自己接過活動的產品，一次買齊。他這次接下減重產品代言，廣告人形立牌大量鋪點，他的朋友為了調侃他，揪團到處與他的人形立牌合照，做出擁吻、插眼、求婚等惡搞動作，還傳訊虧他照片修很大，他苦笑認栽：「圖真的修很大，我媽說她經過第3次看名字才發現那是我。」

他本業是醫生，剛進入演藝圈時，不習慣節奏鬧了不少笑話，「我第一次上電視節目，明明沒有覺得很緊張，但是手卻不停地抖」，連站在他身邊的無尊都發現他震動的手臂，趕緊要他放輕鬆。他還招認一開始上節目常常詞不達意，彷彿靈魂出竅，有時節目錄到一半，還得內心自我激勵：「這不是我，這不是我說話的節奏，蕭捷健好好說話啊！」

隨著曝光量增多，加上蕭捷健不吝在臉書分享健身後成果，吸引更多粉絲，不少人透過臉書私訊表達愛慕，甚至有狂熱粉絲傳不雅下體照，他尷尬直呼「這有點太熱情過頭」，要喜愛他的人保持理性。但也有粉絲和他分享正能量故事，讓他感動不已，有位追蹤他許久的粉絲，遵照他臉書的飲食建議，成功走出肥胖、低潮，甚至還因為愛上運動而考取健身教練執照，讓他大為感動，也希望能藉由進入演藝圈，幫助更多有減重困擾的人。

(中時 )