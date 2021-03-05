鼓勵全民吃鳳梨作法 沈富雄：這才是義和團

大陸暫停台灣鳳梨進口，民進黨政府除了投入10億資金減少農民損失外，更發起全民吃鳳梨挺台灣活動。前民進黨立委沈富雄表示，鼓勵全國人民吃鳳梨的作法，才是義和團。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，不是很同意1450是義和團，因為1450是奉主子的命令。如果要勉強講義和團，其實鼓勵全國人民吃鳳梨的作法，這個才是義和團；這是用土法，也就是認為把東西吃光，就沒問題了，這才是。

沈富雄指出，講到義和團，他就想到清朝被八國聯軍入侵。當年八國是看到大陸這塊肥沃的國家，而且中央無能，所以一舉攻下北京，清朝的咸豐皇帝就帶著他的皇后、妃子和大臣們，跑到熱河去，當時的中國幾乎陷於被瓜分的局勢。

沈富雄接著指出，不過現在就不一樣了，現在是新八國聯軍，就是美國、日本、韓國、台灣、菲律賓、澳洲、紐西蘭、印度、英國、法國、德國，本來沒有德國，但是因為它的船來了，所以把它算進去，如果再算上加拿大的話，有12國，12個國家比八國厲害，但是跟八國聯軍相比，這一次其實老美很累很累。因為這塊肥肉美國吃不到，再怎麼厲害都吃不到，所以要瓜分中國大陸，休想，所以其實沒有好處。現在大陸強多了。而且動機不一樣，當時是你要去占人家的便宜，現在則是怕它追上來。

(中時新聞網)