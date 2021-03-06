新秀歌手莊凌芸下午在高中母校校園墜樓不治，由於事件發生時仍是上課時間，校方表示，當時有學生目擊，但人數並不多，目前校方將針對約100名的學生進行接受深度訪談輔導。

警方表示，22歲的莊凌芸於5日下午3時許回到位於松山區的高中母校找老師聊天，老師當時還曾對她開導。不料，莊凌芸卻在離開不久，在校園中發生墜樓事件。警消獲報緊急將她送醫，急救2小時仍告不治。

校方人員在事發時檢視遺留在現場的相關物品，確認墜樓者的身份就是校友莊凌芸。由於仍是上課時間，校方指出，的確有部分學生目擊事件經過，5日已經緊急輔導十幾名目擊學生，初步瞭解，仍約有100名左右的學生需要接受深度訪談輔導。後續將會商請台北市學生輔導諮詢中心的專業資源協助，配合學校輔導室老師，幫助同學完成心理訪談輔導。

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