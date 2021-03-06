三立本土八點檔《天之驕女》每個月換一次片尾曲，本月最新片尾曲換上由魏秀文演唱的《遊覽車》，推出後讓網友哀鴻遍野，直呼根本自殺神曲，完整MV也遭灌爆負評，如今更有眼尖網友看到影片57秒處「亮點」，直呼徹底被打敗。

《遊覽車》出現在片尾曲後，惡評如潮，不少網友更紛紛到完整版MV留下負評，目前已有75萬次點閱，但倒讚數已突破6000次，為讚數的5倍之多，網友們留言大酸「如果長輩圖有聲音，大概就是這樣」、「根本自殺神曲」、「遊覽車的字體通常是靈異節目常用的字體，導演一點也沒有想隱藏這是鬼片的事實」、「我真是錯怪高嘉瑜了，相比之下她根本是港湖歌姬」、「聽完感覺像被遊覽車壓過一樣」。

眼尖網友抓包，MV 57秒處，連攝影師都入鏡，直呼「徹底被打敗」。(圖／影片截圖)

其中更有眼尖網友留言表示，連攝影師都入鏡了：「57秒攝影師入鏡徹底的打垮了我」，許多人看到後紛紛點回去看，驚呼：「還真的耶」、「成本是有多低」、「沒說我還沒發現」、「真的快笑死」、「眼睛也太利」。

面對不斷湧入的罵聲，三立也在隔天立刻更換片尾曲，不過依舊是由魏秀文演唱，而魏秀文本人面對網友批評時，反而持正向看法，表示不會因此受傷，唱歌熱情也不會因此消減。

(中時新聞網)