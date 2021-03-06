日本定格動畫「PUI PUI 天竺鼠車車」在台日兩地暴紅，也掀起一波天竺鼠飼養潮。TVBS科普節目《T觀點》搭上這股熱潮，在節目中探討天竺鼠生態，邀請前台北市立動物園園長金仕謙、生態講師「蝌蚪老師」呂軍逸來講解天竺鼠習性。他帶來飼養的3隻天竺鼠，和主持人莊開文分享萌寵生態，讓想要飼養、或正在飼養天竺鼠的飼主們建立正確觀念。

此集的幕後推手正是本身不飼養寵物的莊開文，她表示：「天竺鼠車車蔚為風潮，看了一集之後我就開始去查大量資料，和製作單位做深度的發想，尋找可行性。」原來莊開文看完第一集後覺得太療癒，於是一直追下去，成為忠實觀眾。她透露自己平時很少看動漫，其實是個追劇魔人，還會邊追邊跟老公解釋：「我是保有職業的敏感度，最夯的影片跟劇集一定要追。」老公則回：「你每次都把追劇合理化！」。問及最喜歡的劇集，莊開文笑說：「前陣子追了《愛的迫降》，我是玄彬粉、玄太太！」

育有二子的她看的很有教育心得，她說除了欣賞可愛動畫，在療癒的每個短篇中，其實富含有不同教育意義。莊開文舉例第七集「鼠心惶惶、洗香香」，本來劇中角色「西部牛仔車車」不喜歡洗澡，但其他天竺鼠用「金蘿蔔」來吸引，就成功讓牠一洗再洗，她認為家長在教養過程中也可以參考：「有時候壓迫小孩是沒用的，在教養過程中可以用獎勵的方式來達成教育目的。」節目每周六晚間8點在TVBS播出。

(中時 )