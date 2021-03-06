ＩＣ載板三雄欣興、景碩、南電股價不斷向上挺進，外資更是不斷喊出新高價，市況火熱程度不言而喻。

從二○一九年底起，ＩＣ載板產業受到市場關注，進而陸續吸引了不少投資人的目光，如今已經超過一年，相關個股火熱的程度隨著大量資金的進駐而增加，確實，受到５Ｇ、ＡＩ、高速網通、繪圖等高頻高速高效能的應用所帶動，ＩＣ載板的終端需求與過去相比可說是大大地增加，成長幅度十分驚人。

更深入一點來說，ＩＣ載板依材質可以細分為ＡＢＦ與ＢＴ兩種材質，從材質的差異來看，因為ＡＢＦ導電性較佳，有同時具有細電路的優勢，因此較常應用在ＣＰＵ、ＧＰＵ之上，而ＢＴ因內含玻纖布，所以材質較硬，不容易受到熱脹冷縮影響，因此廣泛應用於通訊產品之中。從當前產業面來看，全球ＡＢＦ載板仍處於供不應求，而ＢＴ載板的需求也是相當強勁；也就是說，在終端需求尚未降溫以前，國內載板三雄欣興、景碩、南電的營運動能將持續發燙。

外資喊出南電新高價

放眼全球，目前ＡＢＦ載板全球主要供應商約六家，除了國內載板三雄，其他還有Ibiden、Shinko及Semco，從應用端來看，欣興以ＰＣ和伺服器為主，南電以網通產品占最高比例，而景碩則是主要布局網通及伺服器領域。換個角度從股價表現來看，走勢最為凌厲的南電已經勢如破竹地站上三○○元大關，而欣興及景碩也都逐漸跟上腳步，目前也來到百元俱樂部的門口徘徊，不過，若是以去年的獲利數字來計算本益比，確實已經相對較高，但在市場仍舊看好未來發展趨勢的前提之下，載板三雄的股價依然還是氣勢如虹。

先是花旗環球證券甫將欣興的目標價喊到一六○元的驚人天價，接著高盛證券就隨後跟上，因為看好南電的多元客戶組成以及過往優異的執行能力，直指其為所有供應商中最具優勢地位者，因此，進一步大幅上修其財務預期，將其合理股價調升至前所未有的四二○元，並且將其納入「亞太區優先買進清單」，高盛對南電的新天價，也改寫法人圈對載板廠股價的天花板，由此可以想見，外資仍期待載板三雄的後市表現。（全文未完）

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《先探投資週刊2133期》

(中時新聞網)