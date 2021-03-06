隨著疫情即將解禁，當初受到重創的航空業、觀光旅遊業，立即展開一波強勢反彈；回歸基本面後，冷靜思考，這一波瘋狗浪似乎來得有些過頭了。

根據《財訊》報導，隨著疫苗在全球陸續施打接種，各國政府評估疫情已經接近尾聲。當初受到疫情直接衝擊的觀光旅遊業、航空業，這一回在投資心態180度大轉變下，立刻從「海嘯第一排變成海景第一排」。舉個例子，華航股價創下5年新高，易飛網也回到3年新高，但是，報復性熱血背後的風險有多少？

兆豐投顧董事長李秀利說，台灣觀光、航空股的飆漲，不只是市場預期心理反射，而是全球市場都動起來。當初受傷最慘的全球三大郵輪集團嘉年華集團、挪威郵輪及皇家加勒比海等，股價全面改寫一年新高，已經回到疫情之前的水準。

《財訊》報導指出，航空股亦是如此，連巴菲特當初認賠的達美航空，股價也來到49美元，距離長年均價50美元，只差一步之遙。其他聯合航空、美國航空及西南航空，也都重返多頭之列。即使是這4大航空業最近公布的第4季財報，每天總損失仍高達1.15億美元，但市場卻充滿著希望。

預期心理 讓華航逆勢高飛

而場景換到台灣，漲勢更是凶猛。2月26日，當台股殺聲隆隆，外資大賣台股944億元時，華航卻逆勢走強，創下5年來的新高。這股力道，遠超越美股，這也讓財經主播都在問，「航空股還可以追嗎？」

大展投顧總經理賴建承接受《財訊》採訪時指出，現在華航的股價已經回到航空業榮景的水準，投資人預期景氣復甦心理似乎有點過頭了。特別是，市場上拿華航即將於3月起調漲美國貨運3成報價，視作超級利多，帶動航空股全面起飛，卻完全忽略了航空業的現況。

回歸到基本面，攤開近十年財報，就算沒有疫情因素干擾，華航有著國營企業的包袱，經營體質就有問題，無法年年穩定獲利，常常出現虧損。即使近十年中最賺錢的一年，2015年也只有1.05元，當時股價約15元附近。對照今日，2021年是否能賺錢都還未定，只憑藉著一股預期心理，股價就已經來到14元了，是否反應有點過頭？

《財訊》分析，若是撇開基本面，以華航過去十年平均價位觀察，十元以下為相對低點，12元以上為相對高點，而且時間維持不長。這一回，華航來到相對高點14元位置，且創下101萬張新天量，投資人若追高風險度大幅提升。

同為疫情受災戶的觀光旅遊股，這一波似乎也跟著全球三大郵輪集團展開報復性反彈，身為龍頭業者雄獅，這一波反彈更直逼百元大關。帶領著鳳凰、山富、易飛網等大反攻。

《財訊雙週刊 628期》

(中時新聞網)