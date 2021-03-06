成立不到兩年的優力勁聯，以沉浸式互動體感健身課程受到運動場館喜愛，正透過電視系統台打開家戶市場，建立商業模式。

疫情改變全球許多人的生活習慣，健身中心在疫情尖峰時期，生意大跌5成以上並不稀奇，美國至少就有6家健身房、瑜伽館宣布破產。不過，也因此引爆在家運動商機，健身環、室內健身器材大賣，成就一波「另類宅經濟」。

根據《財訊》報導，台灣一家成立不到兩年的新創公司優力勁聯（Uniigym），就看準運動能像電玩娛樂一樣有趣，採用人工智慧技術與雲端計算為核心，開發出一套沉浸式光影律動智慧健身課程系統，不僅無需添購高價主機或配備，還能藉由心率偵測與人體動作捕捉，記錄個人肢體準確度，讓玩家大呼過癮。

「這套課程玩法很像Xbox」，優力勁聯執行長林煜傑接受《財訊》採訪時說，跟著音樂節拍與畫面中的教練一起跳，但使用者不用購買健身環這類器材。乍聽之下好像只是看線上影片，但其實玩家每次運動的動作、位置等所有數據，都會被鏡頭記錄下來，以AI體感偵測，音樂結束後可播放紀錄並檢視。

體感偵測動作 跳完可檢視

《財訊》報導指出，優力勁聯的員工了解自家產品後，在每天展示給客戶的過程中，無形中愛上健身，還有人因此瘦身成功，可見「知名教練錄製影片，並搭配在地化沉浸式光影律動設計」，會讓人更容易玩上癮。

林煜傑深知這類產品容易被模仿，所以從2018到2019年間，開始製作第1代產品就積極創新，至今已賣到第3代，目前正在進行第4代新品研發。他認為技術團隊的命運是要向自己挑戰，賣出一代就準備開發下一代，產品路線圖（road map）要想得很長遠，要用最好的市場策略去打。

《財訊》分析，除了累積用戶數據優化產品，優力勁聯目前每個月可以生產60堂音樂影片課程，相當於Xbox產量的1倍半，2021年之後更將達到每月百堂課程。林煜傑說，各地市場的舞蹈動作，都會選用當地受歡迎的知名教練與音樂設計，但優化影片內容會透過AI幫忙，IT技術有助提升內容品質，就像是「用麥當勞的方式產製內容，透過米其林大師的手藝，生產出麥當勞的米其林漢堡」。

這種產品很受到電信業者喜愛，因為非常遊戲化，還會不斷更新，一代比一代好玩。林煜傑認為，只要下載App及支付線上固定費用，就可以享有服務，這種類似Netflix訂閱制的模式，適合擴大受眾市場，因此電信業者成了優力勁聯主要客戶類型之一。

《財訊雙週刊 628期》

(中時新聞網)