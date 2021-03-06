英國艾塞克斯郡（Essex）一匹母馬被過度配種，腹部嚴重腫脹，臉部出現白色斑塊，還被飼主棄養，隨意遺棄在原野上，救難人員一開始從後頭看「還以為是一頭母牛」，因為腫脹到下垂的肚子很像母牛的乳房。

A horse was so over-bred that rescuers thought she was a cow https://t.co/i5N8MMNQD5 pic.twitter.com/jXUwVNr9u6 — New York Post (@nypost) March 3, 2021

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日鏡報》（Daily Mirror）報導，英國救難人員栢頓（Sue Burton）日前在艾塞克斯郡一處原野上發現一匹遭到棄養的母馬Minstral，她回憶當時從母馬尾端上前查看，因為腫脹得非常嚴重的腹部看起來就像巨大乳房，讓她一開始以為團隊在救的是「一頭母牛」，當她走到前頭，才確認自己救的是一匹母馬。

不過Minstral的臉部出現大小不一的白色斑塊，包括眼睛周圍、鼻子周遭都有白斑，顯然是長期過度配種造成的白斑症（vitiligo），腫起的腹部也是過度配種的結果。

Minstral的一隻眼睛也異常導致破裂、嚴重感染，迫使救難隊員必須移除眼珠。

已經28歲的Minstral狀況非常糟，獸醫當時宣判可能活不久，不過她後來獲得2線生機，受到救難人員栢頓收養在附近的保護區。

Poor horse so over-bred rescuers thought it was a cow due to its huge udders https://t.co/ZW5jlZePrT pic.twitter.com/qlPSRJarso — Daily Mirror (@DailyMirror) March 3, 2021

栢頓說一開始看到Minstral臉上的白斑，還以為有人故意在上面畫畫、塗色。

成為Minstral新主人的栢頓說，Minstral的個性相當好，照顧她是相當開心的事，包括打針、驅蟲、修剪馬蹄、釘馬蹄鐵等，對她做任何事都不會驚動到她。

不過現在栢頓仍須為Minstral塗抹防曬乳，保護臉上白斑的地方不被太陽曬傷。

(中時新聞網)