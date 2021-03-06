北台灣通訊連鎖直營門市傑昇通信，統計彙整2021年2/1-28門市手機銷售價格，公佈2月份手機降價TOP 10，想要更輕鬆入手新手機的朋友，可以精打細算一番！

2021傑昇通信門市2月手機降價榜。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

2月份傑昇通信降價榜TOP 10三星共佔７位，一月發表的三星新機Galaxy S21系列全數上榜，由於新機期已過且有農曆春節、情人節等節慶促銷誘因，因此降幅相對較大；而2020年Q3上市的Galaxy Z Flip 5G手機，在折疊機市場上大獲好評，不過摺疊機的價位趨於旗艦等級，三星為使消費者能充分體驗摺疊設計，因此少見的下修高單價手機的官方建售。

蘋果新機iPhone 12（64G）悄悄進入新機開賣後的價格調整期，亦在2月降價榜搶入第10名，iPhone 12系列要推出前，許多果粉都以為會結束64G容量起步的慣例，沒想到蘋果仍照常推出以64G入門的規格，導致買氣甚至較iPhone 12 mini要低；不過，傑昇通信認為，小規格的容量多設定在入門款，還是有特定族群青睞，不過近期iPhone SE（64G）與iPhone 11（64G）相繼缺貨，若照目前iPhone 12（64G）降幅超過10%，有機會帶動銷量。

而連續兩個月進榜的華碩ZenFone 7 Pro，一進降價榜就回不去，自2020年底開始有千元以上的降幅，價格便一路溜滑梯，1月底價格尚有20,990元，本月隨即跌破2萬大關。傑昇通信觀察ZenFone 7 Pro並未因降價而乏人問津，反而因市面上8+256G的規格稀有，且支援雙卡雙待，以及6400萬畫素主鏡頭、1200萬畫素廣角、800萬畫素望遠鏡頭，還有4軸OIS光學防手震等等旗艦功能，現在免兩萬可入手，更吸引許多高端客趁勢入手。

2020年Q3上市的VIVO X50 Pro同樣也是連續兩個月進榜，由於與電信業者深度合作，搭配門號、續約等因素，降價幅度直接破萬，傑昇通信發現，由於VIVO X50 Pro屬輕旗艦規格，機身重量不但輕巧僅181g，還有四鏡頭涵蓋超廣角到超望遠，及前所未有的創新「微雲台」技術，上市至今約半年，出現4成以上的降幅，令人驚訝。

(科技)