Sony PlayStation Blog日前公布確認將會推出新一代PS VR,用來搭配PlayStation 5(PS5),發揮更具沈浸感的遊戲體驗。關心新一代PS VR的朋友,肯定也關心會有哪些VR遊戲一同登場,一起來瞧瞧吧!

PlayStation Blog日前公布新一代VR系統即將登陸PlayStation 5,其性能和互動性的巨大飛躍將帶來更強的娛樂體驗。玩家戴上新的頭戴裝置後,會感受更強的臨場感,並更加沉浸在遊戲世界。

索尼互動娛樂(SIE)平台規劃與管理資深副總裁 Hideaki Nishino指出,自從在PS4上推出PS VR以來,SIE一直在學習以開發下一代從解析度和視野到追蹤和輸入皆強化的VR主機。它將以單條線連接PS5,以簡化設置並提高易用性,同時提供高擬真的視覺體驗。且新型VR控制器將整合DualSense無線控制器中的一些關鍵功能,同時注重出色的人體工學,以符合我們對於全新的VR遊戲和體驗的願景。目前新PS VR系統仍在開發中,因此不會在2021年推出。

6款即將登陸PS VR的遊戲(左至右、上至下):《DOOM 3:VR版》、《Fracked》、《I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar》、《Song in the Smoke》、《After the Fall》、《Zenith》。(摘自PlayStation Blog)

雖然新一代PS VR還不會在2021年推出,當前擁有第一代PS VR的玩家,近期仍舊有不少新VR遊戲可以體驗,包含以下幾款:

(1)PlayStation VR《DOOM 3:VR版》

《DOOM 3:VR版》將於3月29日登上PlayStation 4,並支援PlayStation 5向下相容,帶玩家一探絕對難忘的火星之旅。拿起你的射擊控制器,繫好PS VR頭戴裝置,穿上毀滅戰士的裝甲靴,作為遭惡魔入侵的UAC設施內少數倖存者,你將全力為生存而戰。

(2)動作冒險遊戲《Fracked》

專門為VR開發的創新且貨真價實的動作冒險遊戲預定今夏問世!《Fracked》創下VR前所未見的先例,完美結合快節奏的1:1比例「奔跑&掩蔽」槍戰玩法和刺激無比的自由奔跑、滑雪及攀爬。

(3)《I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar》回歸PS VR

榮獲獎項肯定的第一代《I Expect You To Die》自2016年12月在PlayStation VR發售至今四年多以來,粉絲不斷要求更多內容和任務。計畫總監Charlie Amis指出很興奮能帶著續作回到PlayStation VR,《I Expect You To Die 2》延續《I Expect You To Die》的事件,將玩家帶回令人身歷其境、危機重重的間諜與臥底世界。

(4)VR生存遊戲《Song in the Smoke》

全新VR生存遊戲《Song in the Smoke》將在2021年正式登陸PS VR。《Song in the Smoke》的世界美麗而致命,但幸好,玩家有許多不同的選項可賴以再多活過一天。

(5)《After the Fall》帶來快節奏協力FPS動作體驗

自從《After the Fall》初次公開以來,團隊就默默埋首開發,為求呈獻最刺激的VR協力動作FPS,讓玩家跟好友們一同在末日後的VR世界為生存浴血奮戰。先前Vertigo Games 的社群經理TamTu興奮地宣布,《After the Fall》將以支援完整跨平台多人遊玩的形式登陸PS VR。

(6)《Zenith》即將登陸PS VR

Ramen VR執行長Andy Tsen指出團隊喜愛動漫、MMO(大型多人線上遊戲)、VR,不過市面上沒有結合這三者的滿意體驗,於是他們著手打造《Zenith》。《Zenith》這款VRMMO(虛擬現實大型線上多人遊戲)結合了色彩繽紛的開放世界,和令人血脈賁張的動作冒險遊戲玩法,遊戲具有美麗、手工打造的環境,會讓你花上數小時流連其中。

(科技)