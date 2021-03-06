亞系外資日前最新研究報告指出，美國鬆綁大陸晶圓代工廠中芯國際成熟製程禁售限制，外界解讀可能衝擊晶圓代工二哥聯電的轉單利益，拖累聯電股價4日殺破季線，周五持續探低，牛年開盤以來已暴跌逾20%，短短12個交易日就由牛市墜入熊市。分析師認為，聯電失守季線對半導體族群是一大警訊，預告三大IC設計股聯發科、聯詠、瑞昱可能作頭修正，投資人先入袋為安。

美債殖利率再度竄升至1.547%，創去年2月19日以來收盤最高，引發美股賣壓，那斯達克、費城半導體指數周四連袂摜破季線，積電ADR大跌5.94%、聯電ADR跌7.39%，影響所及，5日台股的台積電一度跌到最低584元，隨後跌幅收斂，終場收在平盤601元；聯電早盤來到46.35元，再創牛年開市新低價，尾盤下跌2元（或4%）、收在47.05元，從農曆年後開紅盤（2/17）衝上59.4元後，至3月5日僅半個多月時間，跌幅超過21%，外資賣超也不手軟，過完年以來累計狂砍逾35萬張。

聯電近日跌破季線價位49.8元，外界直指亞系外資報告是幫兇之一，報告內容提到相關供應鏈已經證實美國政府放寬中芯國際在成熟製程設備及材料採購限制，目前包括美商應材、科林研發、科磊等已登記申請出口許可。

「中芯國際成熟製程獲美國鬆綁，聯電的轉單利益就沒了。」萬寶投顧總監蔡明彰表示，聯電是去年飆股、漲了200%，4日跌破季線，是去年6月從15元低點起漲以來首次破季線，代表中期翻空，不僅逼近60元的高檔套牢一堆人，對半導體族群而言更是一大警訊。

他提醒，跟台廠有密切關係的美國IC設計股，如高通、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）賽靈思等今年以來股價都是負報酬，而台灣IC設計的三大咖聯發科、聯詠、瑞昱股價沒有真正回檔，可能預告這些股票要作頭修正，投資人趁有獲利入袋為安，不要等到破季線再砍股票。

事實上，中芯國際是否獲得美方成熟製程許可，市場說法分歧，路透引述知情人士說法，美國政府遲未批准應材和科林研發等美企出貨晶片製造設備給中芯國際。

科林研發發言人表示，出貨許可仍在申請中，目前尚未接獲回應；應材發言人則不予置評。

(中時新聞網)