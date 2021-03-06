大陸暫停台灣鳳梨進口，爭議持續延燒。對此，民進黨立委何志偉指出，此事讓兩岸在某個程度上，彼此拋出了對話的初步可能性，若鳳梨能再出口到大陸，代表兩岸回到務實、回到初心的對話模式。

2月26日大陸突然以「正常生物安全防範舉措」的「檢疫事務技術性」問題，暫停進口台灣鳳梨，國內隨即掀起一股吃爆鳳梨風潮。何志偉5日在臉書表示，「外行看熱鬧、內行看門道」，這次的事件，可看出一些兩岸氣氛不同的眉眉角角，且在新國際局勢的迷霧之中，似乎一如學者趙春山所言，兩岸開始有轉圜的契機。

何志偉指出，當大陸祭出禁令時，除我方當然在第一時間強力支持本土農業之外，雙方無論是農委會、陸委會或者國台辦，皆無出現過往兩岸你來我往時的「政治性術語」，未從「九二共識前提」彼此指謫，或許這是最為特別之處。

大陸方面對台灣的反應，何志偉說，第一時間的回應是「禁令是正常的生物安全防範舉措，完全合理、必要，還批民進黨刻意歪曲，把技術性問題惡意解讀，藉機攻擊抹黑」，這樣的說詞與回應實屬常見，但罕見地，大陸卻未見「九二共識前提」的字眼。

淡江大學大陸所榮譽教授趙春山日前接受《中國時報》採訪時表示，民進黨政府應把鳳梨事件當成是兩岸復談契機，兩岸先不談九二共識等政治問題，而是先協商鳳梨檢疫等問題；而在暫停進口台灣鳳梨前，北京曾透過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》發函告知農委會，這是種「硬中帶軟」的訊號。趙呼籲，「對方丟球，台灣要接，完全被動無濟於事。」

對此，何志偉認為，在鳳梨事件上，台灣外熱內冷，看的出來政院與國安團隊反應極為優秀將事件定調為「檢疫理由」，並呼籲陸方盡速透過既定協商機制，回到談判桌「務實」對話。這或許可以解讀為，我方行政與國安團隊已接到球，順應趙春山教授的建議，兩岸在某個程度上，彼此拋出了對話的初步可能性。

如果鳳梨再次成功出口到大陸，何志偉指出，代表兩岸回到務實、回到初心的對話模式。作為執政黨民意代表，他深刻了解兩岸問題不容易解決，也期盼大陸能在不帶情緒、不要零和的前提下，與台灣展開新的對話可能。

(中時新聞網)