首批11.7萬劑AZ疫苗，已抵達台灣，將由第一線醫護率先施打，但是部分醫護人員對於施打AZ疫苗存有疑慮。衛福部長陳時中重申，如果民眾都不敢施打的話，行政院長蘇貞昌和他願意率先施打。Yahoo針對「你認為政府首長該帶頭接種疫苗嗎？」進行網路民調，截至5日晚間11點30分為止，高達92.9％的民眾，認為政府首長應該帶頭接種疫苗，才有安頓民心的作用。

首批疫苗抵台，行政院長蘇貞昌表示，若疫苗不足，行政官員絕不會跟第一輪施打的醫護人員搶著接種。新北市長侯友宜則表示，若民眾有疑慮，政府首長有責任率先施打，以安頓民心。根據Yahoo民調針對「你認為政府首長該帶頭接種疫苗嗎？」所作的網路民調，截至5日晚間11點30分為止，約有955人投票，高達92.9％的民眾認為政府首長應該帶頭接種疫苗，僅有72名(7.1％)的民眾認為依專業規畫的優先順序施打。

支持政府首長該帶頭接種疫苗第民眾表示，「帶頭打很正常啊。」、「沒理由不帶頭打。」、「民眾如果有疑慮首長就應該帶頭施打，各國都這樣，台灣當然也不例外，沒有那麼多理由啦！」、「買哪國的疫苗是政府決定的，當人民有疑慮時，行政院長與衛福部長要先帶頭打疫苗，以安民心。」

認為應依專業規畫的優先順序施打的網友表示，「其他國家是早期開打，所以由首長出來安定人心，疫苗在國際已施打數個月了，不須再由首長出來帶頭了。」、「應專業規畫的優先順序施打。」、「依照專業的評估，對全國人民最有利的方式進行。讓專業的來。」

(中時新聞網)