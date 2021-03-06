32歲日本桌球天后福原愛日前驚爆與台灣老公江宏傑4年多婚姻亮紅燈，遭日本週刊直擊與一位外型神似MLB好手大谷翔平的高帥男友人，在橫濱中華街親密約會兼過夜，消息傳出震撼中日台三地粉絲。對此，一位住在台灣的前寶塚歌劇團演員兼日本人妻真野すがた昨（5日）則在部落格發文表示同情福原愛，直言福原愛若嫁到台北還好，但她住的是南部高雄，在日本生活的人很難想像台北與南部的差異。

福原愛不倫事件引發外界關注，同為嫁來台灣的日本人妻真野すがた，日前就在部落格上PO文表示同情福原愛，稱福原愛若嫁來台北還好，但她嫁的是南部高雄，因為台灣南部經常說台語，而高雄更是國台語穿插使用，與台北是完全的兩個世界。

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真野すがた更向日本人進一步分析台灣南部的狀況，她說高雄相較於台北傳統許多，與家族親戚關係密切，也比較缺少個人生活空間，還說在日本生活的人一定很難理解台北與南部存在著比日本城鄉還大的落差，即便是自己的老公也只能理解70%台語。

真野すがた的部落格文章不僅吸引多家日本媒體報導刊登，更引發了台灣網友熱烈討論，意外福原愛的婚變事件竟也能戰南北，「有没有福原愛的外遇都是南部人推了一把的八卦」、「日本人真懂台灣XDDDD」、「語言隔閡是導致搞外遇的理由嗎」、「不過語言的確是重點，聽國語就很吃力了還要夾雜台語真的受不了」、「連日媒都知道戰南北XDDD」、「日媒怎麼這麼專業」、「讓愛醬住高雄，台男別再說有多疼老婆了」。

(中時新聞網)