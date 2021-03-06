市面上不少經典零嘴販售數十年依舊屹立不搖，不過包裝設計與內容卻與以前大不同。一名女網友在全聯買了乖乖五香餅乾，回家打開後感嘆，表示很懷念以前打開都有小驚喜或玩具，引發不少網友共鳴，直呼回不去了。

女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》PO出打開「乖乖」的照片，大嘆「懷念以前打開乖乖都有小驚喜或玩具」，立刻引發許多網友留言討論。

有網友PO出以前乖乖打開得到的小漫畫。(圖／我愛全聯-好物老實説)

有網友至今依舊保存著從乖乖餅乾中得到的小玩具汽車。(圖／我愛全聯-好物老實説)

不少網友紛紛留言：「+1」、「以前都會為了小玩具而買」、「不只有玩具，還有附過小本漫畫」、「真的，現在都忘記曾經有這回事了」、「小時候買乖乖有30％成分是期待玩具」、「以前年代真美好」、「以前還有易開罐拉環可以整個拉開，然後再來一罐」、「勾起我的回憶了」、「當時都先撈出玩具跟漫畫，再來慢慢吃」。

也有人揶揄：「現在打開後還是有驚喜啊，哇，好多空氣」、「現代小孩比較不好騙了」、「現在打開就剩下滿滿的空虛感」、「現在乖乖不是用來吃的，都是放在機器上的」，不過也有內行人表示，衛生、環保意識抬頭，餅乾跟玩具放一起會有疑慮，所以公司才取消。

(中時新聞網)