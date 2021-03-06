大陸童星出身的女演員金銘，8歲在電視劇《婉君》飾演小婉君一角受到外界關注，之後更憑著《青青河邊草》的「小草」紅遍兩岸三地。然而時光匆匆，當年可愛的「小婉君」金銘一眨眼已到四十不惑之年，擁有一張凍齡娃娃臉的她，近日更被網友發現老態，令人不禁感嘆歲月不饒人。

金銘近日在社群網站上PO出一段表演打噴嚏的影片，並寫下「如果你突然打了個噴嚏，那一定就是我在想你！#我的生活日記 #一秒入戲 #表演我是認真的」，網友在佩服她精湛演技的同時，也發現她不僅眼角細紋明顯，頭頂更有多根白髮，不知曾幾何時，一代童星竟然也開始有了老態。

金銘近日拍片上傳，頭頂上白髮明顯。(取自金銘抖音)

對於金銘終於變老一事，有網友感嘆「時間過得真快，小婉君都40歲了」、「人一晃就老了，連金銘都40歲了，歲月不饒人啊」、「我眼裡金銘永遠是可愛嬌憨的那個小草，不應該長大」、「她是童星裡算保持不錯的，長大也沒變樣」。

金銘左手斷掌。(取自金銘抖音)

另外還有不少網友發現原來金銘竟是「斷掌」手相，「斷掌的人手巧」、「橫紋手打人疼」、「算命說金銘剋我」。根據維基百科指出，臨床統計斷掌的產生百分之八十以上是遺傳的，其父母或家族中有人是斷掌。

童星出身的金銘，當年憑著演出瓊瑤劇《婉君》、《雪珂》、《望夫崖》、《青青河邊草》、《梅花烙》紅遍兩岸三地，令人佩服的是，金銘並沒有因工作荒廢了課業，長大後如願考上北京大學國際關係學院，並順利畢業。不過在感情方面，金銘則是罕見交出了空白成績單，曾與大陸富商安玉剛傳出緋聞，單身至今。

(中時新聞網)