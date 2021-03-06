好市多廣受民眾歡迎，超大尺寸的產品加上優惠的價格，對於喜歡大量購買的家庭更是極具吸引力，往往一買就破萬。一名女網友表示，前一晚去好市多買東西，花了13000多，隔一天對發票金額才發現自己被多算錢，急忙打客服，也呼籲大家一定要對帳。

女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，自己前一晚去好市多消費了13000多，隔天心血來潮，對一下明細，確認金額，怎麼算都不對，發現多了一筆來路不明的687元，只好逐條確認，才發現自己買的鮮奶3組被多算一次價格，原本一組229元，3組687元，竟變成6組的1374元，等一變成一罐229元。

女網友在好市多花費13000多，回家對明細之後才發現被多算錢。(圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO呼籲好市多會員們，尤其是會買很多的消費者，結完帳一定要對明細，否則就會出現今天這種多算錢的情形，她也表示自己已經打客服告知，但還要親自跑一趟門市辦理退費。

許多網友紛紛留言，表示自己有相同經驗：「買東西前我都會粗估價格，因為有幾次多算錢的經驗」、「我已經養成盯著店員打收銀機的習慣」、「所以我現在出好市多前，都會仔細看一次收據」、「真的要對，那天拿了兩組兒童套裝，結果刷了三組，平常都沒在看，就那天心血來潮瞄一眼才發現，還要整車退掉再重結，超級麻煩…」、「我在好市多消費都是買一樣用計算機算一樣。最後就可看到總額。但在家樂福就沒這樣作」、「對物品的人員根本都沒在看，隨便畫畫而已」、「有被重複刷兩筆過。除了結帳櫃台之外，二線審核人員也跟我保證沒有多刷；後來自己查app才發現金額多刷一次，二線審核不知道有什麼用zzz」。

(中時新聞網)