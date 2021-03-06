七十六号原子第六號作品迷你劇集《都嘛是你的毛》由蔡凡熙、魏蔓、辛樂兒等、黃迪揚、陳褘倫、SpeXial風田、陳怡叡及知名Youtuber「夫夫之道」的胖橘貓七七演出。5日發布「兄弟篇」預告及正式海報，七七飾演「等等」則由任賢齊擔任胖橘貓配音。

劇中蔡凡熙為了再與魏蔓飾演的獸醫「雨庭」有交集，領養了魏蔓留下的貓咪「等等」，更為瞭解多一些魏蔓的消息，進而投入動物溝通師一職。蔡凡熙與「等等」時而如兄弟，相互吐槽；時而如父子，聊聊人生；時而如師生，指導戀愛進程。當蔡凡熙猶豫不決時，「等等」還會笑他「就算我變成女孩子，我也不會看上你！」

任賢齊為配音揣摩貓咪心情，事先找了許多有關貓的戲劇來研究，但沒想到等等比較像「加菲貓」，那種懶懶的、油膩的大叔，任賢齊說「這隻大叔貓的見解、看法，有時會一語點醒夢中人，把男主角心中困惑解開，滿好玩的」。

蔡凡熙得知兄弟「等等」由齊哥獻聲，也表示自己的聲音比較小朋友，小齊哥的聲音比較沈穩，滿喜歡的。辛樂兒稱讚小齊哥的配音一定能把「等等」在劇中白目嗆蔡凡熙的程度再加成，但絕對是可愛、有趣的，不是討人厭的那種。而魏蔓則驚訝笑說：「感覺等等隨時會唱『心太軟～心太軟～』」。

《都嘛是你的毛》以動物溝通師為主題的職人劇，本劇特別找來動物訓練師、動物溝通師協助拍攝，監製潘心慧特別感謝動物溝通師春花媽與動物訓練師謝佳蕙的支援。

任賢齊獻聲大叔胖橘貓 《都嘛是你的毛》當蔡凡熙主子。（七十六号原子提供）

蔡凡熙飾演最專業的動物溝通師陸鈞翔。（七十六号原子提供）

辛樂兒飾演蔡凡熙的青梅竹馬菲菲。（七十六号原子提供）

魏蔓飾演獸醫雨庭。（七十六号原子提供）

(中時 )