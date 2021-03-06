蟹殼黃包三星蔥銅板價 25年萬華老店內行ㄟ攏知

蟹殼黃是來自大陸江浙一代的地方小吃，圓圓的外型加上烘烤後呈現金黃色澤，看起來就像煮熟螃蟹殼，因此被稱為蟹殼黃。在萬華有攤開了25年的蟹殼黃老店，一個只要１３元，是在地人推薦的好味道，老闆蔡月秋接受《中時新聞網》專訪表示，在賣蟹殼黃之前其實過得很不開心，直到開始接觸做餅，才重新感受到生活的快樂。

還沒到吃飯時間店門口就聚集了排隊等待美味的人潮。(攝影/吳振煌)

在萬華萬大路上，有間招牌簡單但味道不平凡的老店，從遠處就能聞到濃濃的蔥香味，還沒到吃飯時間就聚集了排隊人潮。老闆蔡月秋表示，手藝是跟也是糕餅師師傅的姊夫學的，了解做餅流程後再自己研發出不一樣的味道。喜愛研究美食的她說，過去曾當過10年的美髮師，但始終非常不開心，因為當初是家人希望她走入美髮業的，並非自己興趣，直到開始賣餅後，才從中得到成就感，重拾臉上的笑容。

老闆製作的蟹殼黃外酥內軟，一口咬下嘴裡充滿青蔥的香甜和濃濃的芝麻香氣。(攝影/吳振煌)

老闆表示蔥必須選用宜蘭的三星蔥才會好吃。(攝影/吳振煌)

老闆製作的蟹殼黃外酥內軟，一口咬下嘴裡充滿青蔥的香甜和濃濃的芝麻香氣，提及蟹殼黃好吃的秘訣，蔡月秋表示，就是要加入夠量的蔥，蔥必須選用宜蘭的三星蔥，再加上她特製的內餡，裡面有１０幾種秘密武器，才能做出好吃的蟹殼黃。

老闆蔡月秋喜愛研究美食，她表示看到客人吃蟹殼黃時滿足的笑容就很有成就感。(攝影/陳盈臻)

走過25個年頭，待人親切的老闆與附近居民和老顧客都成為好朋友，她感動表示，非常謝謝大家的支持與愛護，每天切蔥空氣都會飄散嗆辣的氣味，但鄰居從來沒有一句怨言，還會熱心的幫她介紹更多客人來買，蔡月秋說到，這些人情味，正是讓她多年來從工作中找到快樂的原因。

(攝影、剪輯/吳振煌)

(中時新聞網)