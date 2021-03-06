歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，華府和布魯塞爾已經同意，暫停就波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）補助爭議而祭出相互報復性關稅手段。

法新社報導，范德賴恩在聲明中指出：「我很高興今天下午與拜登總統談話--眾多交流中的首次並展開良好的個人夥伴關係。」

「拜登總統和我同意暫停在空巴-波音爭端下所有加徵的關稅，包括飛機和非屬飛機的產品，初期達4個月時間。」（譯者：徐睿承）1100306

(中央社)