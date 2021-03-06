侯佩岑在節目上和媽媽相擁哭泣。（圖／微博）

女星侯佩岑近來帶著媽媽林月雲和老公黃柏俊，一家三口上真人秀節目《婆婆與媽媽》，互動引起熱烈討論，開播前媽媽過往情史再度被挖出，擔心媽媽遭到外界批評飽受壓力。侯佩岑深夜在臉書道歉，她透露媽媽曾動過心臟手術，並道歉「沒想傷害任何人」，字裡行間看得侯佩岑護母深情。

侯佩岑臉書PO文，她透露媽媽動過心臟手術，而媽媽很久沒出現在螢光幕上，她想帶媽媽上節目的原意是想多留點和媽媽之間的回憶。

以下為侯佩岑臉書全文：

自從有了家庭之後

更體會媽媽的養育之恩

卻發現 能陪她的時間更少了

媽媽70歲的時候

我想帶她去旅行

拍很多照片、影片，留下記錄

在她動過心臟手術後

我更怕時間走得太快⋯

媽媽年紀大了

很久沒有上螢光幕

也很少與她同台

這次節目邀約

我原想可以留下許多的回憶

即使是在鏡頭前聊天

都是很真誠的抒發心情

沒有想要傷害任何人

媽媽對我一生的愛

盡心盡責

身為女兒的我 無以回報

說出來 不求所有人理解

對於種種紛擾

我由衷感到抱歉

(中時新聞網)