女星侯佩岑近來帶著媽媽林月雲和老公黃柏俊，一家三口上真人秀節目《婆婆與媽媽》，互動引起熱烈討論，開播前媽媽過往情史再度被挖出，擔心媽媽遭到外界批評飽受壓力。侯佩岑深夜在臉書道歉，她透露媽媽曾動過心臟手術，並道歉「沒想傷害任何人」，字裡行間看得侯佩岑護母深情。
侯佩岑臉書PO文，她透露媽媽動過心臟手術，而媽媽很久沒出現在螢光幕上，她想帶媽媽上節目的原意是想多留點和媽媽之間的回憶。
以下為侯佩岑臉書全文：
自從有了家庭之後
更體會媽媽的養育之恩
卻發現 能陪她的時間更少了
媽媽70歲的時候
我想帶她去旅行
拍很多照片、影片，留下記錄
在她動過心臟手術後
我更怕時間走得太快⋯
媽媽年紀大了
很久沒有上螢光幕
也很少與她同台
這次節目邀約
我原想可以留下許多的回憶
即使是在鏡頭前聊天
都是很真誠的抒發心情
沒有想要傷害任何人
媽媽對我一生的愛
盡心盡責
身為女兒的我 無以回報
說出來 不求所有人理解
對於種種紛擾
我由衷感到抱歉
(中時新聞網)
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