20歲的邱宇辰，大家印象裡還是那個偶像男團成員「毛弟」。30歲的邱宇辰，已經成了暴紅體育競技節目《全明星運動會》中、在一群對手跟戰友間咬牙拚出血汗淚的MVP。

算算從加入《全明星運動會》到節目結束，4個月的時間，邱宇辰幾乎每天早上7點就起床自主訓練、晚上12點前就上床躺平，隊友們互相打氣（當然也會有無形的壓力）、錄影時激發腎上腺素到極致，搞得像當兵上戰場一樣，比完了、放鬆了，邱宇辰回家整整睡了兩天。

「因為這個是比賽，跟比如說錄影、準備演唱會的緊張的心情是不一樣的，像回到我小時候不管是比籃球、比躲避球、跆拳道那種緊張刺激感，反而挑起了很多我自己的好勝心，我已經覺得我好勝心滿強的，但沒想到因為經過比賽，好勝心又更強了一點，而且是隨著第一集到最後一集，好勝心是逐漸累積。」

邱宇辰在錄影兩天前才收到通知加入節目，沒什麼時間調適心情，還好參加前積極健身了一百天左右，體能狀態才能銜接上。一開始看到周遭都是藝人朋友，反而有種參加同樂會的氣氛，愈比才愈開始認真，他透露直到測驗一百公尺的時候，緊張到拐了兩次腳表現不好，心態才慢慢轉變。

「那時候有點小失落，但不至於到很難過，是直到覺得自己變鍋底（成績墊底）的時候，才開始覺得有點丟臉。」因為面子問題激起好勝心？邱宇辰坦言：「對，我覺得我之前有在訓練，為什麼會這麼緊張？為什麼會表現不好？就開始覺得自己是鍋底，進去這個團隊一定不能漏氣，所以那時候我就覺得一定要慢慢慢慢一步一步往上爬。」

從鍋底翻身成MVP的過程中，邱宇辰也經歷了他的三十歲生日，他回憶賽季快要到比到中間的時候，隊友們聚集在夏和熙家裡，隊長胡宇威問：「你們想要得總冠軍？還是你們想要節目效果？我想知道大家的狀態是不是跟我一樣。」結果所有人的答案都是「總冠軍」，團體向心力凝聚了，尤其之後胡宇威受傷，隊友們被激出超越極限的表現，邱宇辰更融入、堅定、專注、再加上好勝心、以及想要跳出來幫助團隊的責任感，漸漸從「我」、成了「我們」。

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(中時新聞網)