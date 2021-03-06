算算從加入《全明星運動會》到節目結束，4個月的時間，邱宇辰幾乎每天早上7點就起床自主訓練、晚上12點前就上床躺平，隊友們互相打氣（當然也會有無形的壓力）、錄影時激發腎上腺素到極致，搞得像當兵上戰場一樣，比完了、放鬆了，邱宇辰回家整整睡了兩天。

在加入《全明星運動會》的過程中，邱宇辰也經歷了他的三十歲生日，他回憶賽季快要到比到中間的時候，隊友們聚集在夏和熙家裡，隊長胡宇威問：「你們想要得總冠軍？還是你們想要節目效果？我想知道大家的狀態是不是跟我一樣。」結果所有人的答案都是「總冠軍」，團體向心力凝聚了，尤其之後胡宇威受傷，隊友們被激出超越極限的表現，邱宇辰更融入、堅定、專注、再加上好勝心、以及想要跳出來幫助團隊的責任感，漸漸從「我」、成了「我們」。

《全明星運動會》第一季引起轟動，也讓邱宇辰等一票藝人成為焦點，演藝事業更上層樓。（圖／翻攝自邱宇辰臉書）

「30歲以前的我沒有好好地生活，可能我們很早就出道了，一直以來都在工作、工作、工作，所以對於人的狀態，以前都被保護得好好的，所有事情都幫你準備好，你都會覺得是理所當然、應該的。但是到了30歲，反而覺得人跟人之間的互動，是會幫助彼此成長很多，以及你自己在人生的心態，面對壓力、面對挫折的心態上面，可以更成熟地去面對，然後可以更享受你當下所有享受的事情。」

走過了節目錄影這四個月，當下是一種覺得自己很苦命的狀態，幾乎從藝人變成了專業運動員，所有重心都放在那裡，其它工作全喊停，現在回頭再想，反而覺得「那段時間好幸福，特別的甜蜜，然後特別的難忘」，一群人有共同的目標跟方向，互動是真情流露的，甚至連手機都會暫時放下，因為人跟人的溫度不遠，就在身旁。

邱宇辰透露參加節目後，有很多媽媽到他的臉書留言「我們的小孩都在看節目，我都叫我的小孩要學習宇辰永不放棄的精神，態度拿出來。」以前當偶像時可能只想帶給粉絲歡樂，現在變成了榜樣，他說：「初期覺得有個節目可以好好玩一玩，後來發現愈玩愈認真，這個不是只是工作而已。」壓力當然還是有，但那種壓力已經不是當年少不更事的浮動。

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(中時新聞網)