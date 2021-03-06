以前當偶像時可能只想帶給粉絲歡樂，現在變成了榜樣，邱宇辰說：「初期覺得有個節目《全民星運動會》可以好好玩一玩，後來發現愈玩愈認真，這個不是只是工作而已。」壓力當然還是有，但那種壓力已經不是當年少不更事的浮動。

「以前就會想很多，覺得『你一定要怎麼樣』，我都要給自己很多的壓力，我一定要做到，現在的我雖然也會設定目標，但是知道我只要全力以赴，就算我沒有得到，也不會對不起自己，而我沒有放棄一絲一毫是享受當下的MOMENT，所以我現在的心境狀態其實比較放鬆了，然後也比較相信身邊周遭朋友給我的建議也好、鼓勵也好，所以其實我現在是一個比較放鬆舒服的方式，去面對接下來各個工作的狀態。」

回想去年3月時，邱宇辰離開了主持3年的綜藝節目《娛樂百分百》，跳脫了舒適圈，雖然多了時間跟空間去思考後面的路要怎麼走，但看看後面，好像還沒有什麼事情或工作是完全篤定時，他開始莫名產生了焦慮，常常處在某種不平衡的心理狀態，忙慣了、習慣把下一步先設定好的人，真的是沒辦法讓他擺爛放空，還好《全明星運動會》的機會來臨。

「我覺得《全明星運動會》是來到我生命中很特別的禮物，它是讓我轉變很多、以及可以讓大家看到更不一樣的自己的時候，大家看我的表現是驚呼『這個很特別，以前完全不知道你會這些東西』，但是我自己知道我會這些東西，只是可能我以前沒有機會去跟大家分享、跟大家表現，所以有這個平台可以做我自己會的東西的時候，我就覺得很幸福，在2020年大家過得很不順利的時候，這個禮物來到我的面前，讓我很享受。」

運動會結束了、睡飽了、休息夠了，但就真的像當兵的人一樣，不管退伍多久，腦子裡還是一直回想那段「我們」擁有的美好回憶，滲入靈魂的連結不會那麼容易分開。但現在的「我」要怎麼走下去？邱宇辰音樂、戲劇、主持都接觸過，一步一步穩穩繼續下去，等著最好的時間點發生，然後不只相信「我」，也要相信「我們」，一起成就事情的美好，邱宇辰深深了解箇中幸福。

採訪後記：不准打籃球

邱宇辰30歲生日的時候，除了參加《全明星運動會》，也跟哥哥邱勝翊辦了場「以愛之名—明星籃球公益賽」，興趣結合公益，是他收到最有意義的生日禮，但邱宇辰說，其實加入節目後，隊員不准他打籃球，因為「如果打籃球受傷我會罵你」，讓邱宇辰得要暫時放棄最愛的籃球、專心投入在訓練項目上，真的超逼人的……

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(中時新聞網)