美國公布就業數據強勁，引發市場預期通貨膨脹，加上債券殖利率的急升出現緩和，華爾街股市5日從大跌轉為大升，美股5日收盤，道瓊大漲572點、那斯達克指數「V彈」升逾1%。

美國政府5日公布的最新就業報告指出，2月非農就業人口增加37.9萬人，遠超越分析師預期的21萬人，且失業率從1月的6.3％降至6.2％。

道瓊工業指數終場上漲572.16點，或1.85%，收在31496.30點；標準普爾500指數上漲73.47點，或1.95%，收在3841.94點。以科技股為主的那斯達克指數上漲196.676點，或1.55%，收在12920.148點。

歐洲股市今天收黑。倫敦FTSE 100指數下跌20.36點或0.31%，收在6630.52點。法蘭克福DAX 30指數下跌135.65點或0.96%，收在13920.69點。巴黎CAC 40指數下跌48.00點或0.82%，收在5782.65點。

(中時新聞網)