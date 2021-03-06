台灣（3日）盼到首批11.7萬劑的新冠疫苗，是牛津大學與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作開發的AZ牛津疫苗，但昨日（4日）南韓卻傳出有3人因施打AZ疫苗後死亡，短短兩天累計5人喪命。指揮中心表示，南韓已知的5例死亡個案均疑有慢性疾病史，另查美國及英國的死亡事件，據調查也都和疫苗無關。

●疫苗開打在即 南韓傳出接種後死亡案例

第一批新冠疫苗3日上午驚喜抵台，連指揮中心指揮官陳時中都是直到疫苗將抵台的前1小時才接獲消息。但就在陳時中3日說明完這批11.7萬劑的AZ疫苗分配規劃，南韓4日就傳出3人施打AZ疫苗後死亡，成為民眾關注焦點。

指揮中心發言人莊人祥昨日（4日）於記者會上表示，據他了解，南韓累計5例的死亡個案均疑似有慢性疾病史，包含糖尿病、癲癇等。但死因是否與疫苗相關仍有待釐清，了解究竟是偶發事件，還是個案原本潛在的疾病所造成。

為求謹慎，指揮中心也宣布，必須謹慎看待我國收到的第一批AZ疫苗，確定不會採取書審方案、不拚7天後開打。莊人祥說，疫苗目前已送到食藥署實驗室檢驗，雖然耗時，但可確認品質，倘若資料齊全，檢驗上還是能省點時間。

指揮中心發言人莊人祥於4日記者會上表示，南韓累計5例的死亡個案，但死因是否與疫苗相關仍有待釐清。(圖/指揮中心提供）

●打疫苗後死亡 指揮中心：必須釐清兩者的關連性

但我國疫苗開打在即，民眾仍不免心慌慌：自己打疫苗後有無可能出現嚴重的過敏反應或死亡？

莊人祥一再強調說：「任何施打疫苗後死亡的個案，都要等待釐清死因與疫苗間是否有關聯性。」包括韓國的5例個案死因也還在調查中，政府並未因有死亡案例而停止疫苗施打。

指揮中心整理出一張AZ疫苗、BNT/輝瑞疫苗、及莫德納疫苗的接種後嚴重過敏反應及死亡調查事件監測表。

據表可知，英國接種690萬劑AZ疫苗，共有205人接種後死亡，但調查確認死因和疫苗無關。BNT/輝瑞疫苗部分，英國打了890萬劑、美國打了994萬劑，接種後死亡各是197人、113人，也是一件件調查，最後確認都跟疫苗無關。

指揮中心整理出的AZ疫苗、BNT/輝瑞疫苗、及莫德納疫苗的接種後嚴重過敏反應及死亡調查事件監測表。(圖/指揮中心提供）

●3大新冠疫苗常見的副作用看這裡

不過，民眾仍須知道施打任何疫苗後多多少少會有副作用產生，極少數才會出現嚴重過敏反應。指揮中心提醒，為了即時處理接種後發生率極低的嚴重過敏反應，民眾打完疫苗後應稍作休息並觀察30分鐘，沒問題再離開接種單位。

下列參考衛福部疾管署官網公布的資訊，整理3大新冠疫苗的保護力與常見的副作用。

1.AZ疫苗

兩劑間隔12周完成接種，平均保護力為82.4%。常見副作用包括：注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒等，少數會出現接種部位硬塊、嘔吐。

2.BNT/輝瑞疫苗

完成兩劑接種7天後，平均保護力為95%。常見副作用包括：注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒等，少數會出現接種部位腫脹、泛紅、噁心。

3.莫德納疫苗

接種完成兩劑後，平均保護力為94.5%。常見副作用包括：注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒等，少數會出現接種部位紅斑、蕁麻疹、泛紅。

(中時新聞網)