【1】公投定了 潘忠政籲中油立即停工

藻礁公投連署份數突破法定門檻，勢必能在5月時宣布成案，但政府建設中油第三天然氣接收站心意已決，環團昨透露，中央派農委會主委陳吉仲等人下周一約「喝咖啡」，面對面溝通。公投領銜人潘忠政指出，希望在爭議未解決的期間先讓中油停工，別等到8月公投過關才知錯，屆時藻礁生態恐已破壞殆盡，難以挽回，原先同意的類聽證會，也要守承諾舉行。

【2】苦等10年 景氣升溫亮黃紅燈

景氣升溫了!台經院昨公布1月製造業景氣概況，製造業景氣信號值從去年12月的13.43分，一口氣躍升3.36分、來到16.79分，燈號由代表景氣持平的綠燈轉為揚升的黃紅燈，這是睽違逾10年後、自2010年9月以來，再次出現的黃紅燈；商研院也同步公布最新「商業服務業景氣循環預測」，顯示景氣谷底已過、台灣商業服務業正處於「大翻轉」之中。

【3】通膨時代 台灣房市恐難分一杯羹

2020年新冠疫情肆虐全球，各國降息印鈔，舉債紓困，其結果有可能促使2021年浮現通貨膨漲壓力。過去房地產業者最期待通膨來臨，因為房價漲幅只要大於通膨率，買房就能抗通膨；也就是說，通膨時代，如果房價飆升，房地產即成為競相追逐的投資商品。不過，政府在去年底已對房市實施選擇性信用管制，並將接續實價登錄2.0修法及房地合一稅修法等管制手段，企圖控制房價漲幅。未來通膨來臨，台灣房市能分得一杯羹嗎？

【4】無卵危機 台灣女性生機拉警報

台中茂盛醫院根據109年度來院就診的近4千位婦女，進行卵子庫存量（AMH）數值調查，訝然發現，30歲以下年輕女性竟有超過5％的人AMH小於1.2，另有近10％的35歲大齡熟女AMH小於1.2，代表其卵子庫存量少，易提早停經，可能在40歲時面臨無好卵可用。茂盛醫院院長李茂盛說，台灣女性生育力拉警報了。

【5】陳昇證實罹癌初期 哽咽致歉35年妻

陳昇5日辦春酒演唱會，他去年11月因口腔腫瘤入院治療，緊急取消連續舉辦26年的跨年演唱會，昨首度露面，證實罹患原發性口腔癌初期，他第一時間不敢立即打給結縭35年的老婆，「我站在路邊半小時，很愧疚，因為情況不明，很想掐著醫生問我還可以活多久」？他哽咽：「想跟老婆說，我好像不能陪妳到我們想要陪的時間，萬一只有明年、只有後年，很抱歉。」

(中時新聞網)