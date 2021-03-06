台灣水果世界聞名，在世界各地廣受好評，堪稱水果王國，其中鳳梨更是從中脫穎而出，可說是台灣最具代表性的水果之一，不僅口感酸中帶甜、果肉飽滿又多汁，其營養價值也相當豐富。

●鳳梨不只酸甜可口，豐富營養更有助健康！

簡鈺樺營養師指出，鳳梨的營養素非常豐富，知名的包括有助身體維持免疫力的維生素C，也含有促進腸道排毒、排便的膳食纖維，以及有利維護心血管、降血壓的鉀，以及各種豐富營養。其中維生素C不僅有利維持免疫力，也有助於抗氧化、還有助於鐵質吸收，因此若有缺鐵性貧血、欲補鐵的民眾，在進行補鐵的相關飲食後吃個鳳梨也相當有幫助。

值得一提的是，不少慢性疾病、癌症等健康問題，多與自由基氧化壓力有關，而鳳梨眾多營養當中的「生物類黃酮素」就可與其對抗，降低其對人體損害的機會，達到幫助預防的效果。

鳳梨不只酸甜可口，豐富營養更有助健康！(圖/今健康提供)

●吃鳳梨如何避免咬舌頭？營養師簡單３招破解！

許多民眾喜歡吃鳳梨，但卻因為常常遇到鳳梨咬舌頭的情況望之卻步。對此簡鈺樺營養師表示，鳳梨之所以會咬舌頭，主要是因為當中含有鳳梨酵素，其可分解蛋白質，包括口腔內的黏膜組織，若要避免鳳梨咬舌頭，用簡單的３種方式便能破解。

最簡單的方式可運用鹽巴能抑制鳳梨酵素活性的特性，在鳳梨塗上微量的鹽巴，如此吃鳳梨的時候便不容易有咬舌頭的情況。這也是為什麼許多民眾代代相傳吃鳳梨抹鹽巴的原因之一，其不單單只是增添風味，更是一門生活智慧。

不過，塗抹鹽巴往往容易失手抹太多，鹽巴放旁邊沾也可能不均勻或沾太多，簡鈺樺營養師建議，可先過稀釋的鹽水，這樣不僅均勻也不容易失手。而加熱料理便破壞鳳梨酵素。

吃鳳梨如何避免咬舌頭？營養師簡單３招破解！(圖/今健康提供)

●運用鳳梨２大特性，做出健康美味料理！

鳳梨除了單吃就兼具美味和營養之外，也可以運用在各種料理上，除了基本款的鳳梨蝦球、鳳梨炒飯以外，簡鈺樺營養師也分享幾個運用鳳梨特性達加分效果的料理，民眾可以加以運用。

運用鳳梨２大特性，做出健康美味料理！(圖/今健康提供)

首先運用鳳梨酸甜有助開胃的特性，可以把鳳梨加進沙拉當中，再放進蝦仁，不用加過多的調味料吃起來就相當清爽可口，又有助開胃，且兼具膳食纖維、蛋白質和醣類的來源，不論是天氣熱或運動後沒食慾都非常適合。

而鳳梨汁的酸甜特性也可以運用在食慾不佳的人飲食上，像是開刀、年長者等食慾不振、胃口不好的民眾，就可以沾沾鳳梨汁促進食慾，但切記不要過量。

除了直接丟進沙拉等各種料理都百搭以外，鳳梨和肉類食物可說是絕配，拿鳳梨和肉類食物一起烹飪或浸泡鳳梨汁，不僅增添風味，鳳梨酵素咬肉的特性在這就有助於軟化肉質，讓肉類食物口感更加柔嫩。想要簡單一點，也可以將鳳梨直接夾進肉捲當中，讓整體營養加分。進階一點，也可以在吐司放上鳳梨、起司、火腿等，放進烤箱烤，就成了簡單又美味的披薩。

最後也要提醒民眾，鳳梨加各種食物雖然美味又營養，但還是得留意每日每餐的總熱量，以免一個不小心吃太多，反而攝取過多熱量及醣份。和其他水果一樣，若以一個拳頭大小為一份，建議一天不超過兩份為佳。

(中時新聞網)