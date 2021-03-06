布雷克葛瑞芬(Blake Griffin)成功取得自由身了，ESPN與多家美媒6日報導，底特律活塞同意買斷他。原本葛瑞芬還剩兩季總共7500萬美元高薪，活塞2月中依照他的意願尋求交易可能，沒有再讓他上場。交易截止日為本月25日，活塞決定先買斷葛瑞芬，他同意交還其中1330萬美元給球隊，於下周開始投入自由市場。

聯盟官網指出，昔日擁有「灌籃王」綽號的葛瑞芬已經不會灌籃了，他從2019年12月的比賽至今都沒有灌籃，期間多達440位球員有灌籃演出。2011年灌籃大賽，葛瑞芬找來唱詩班與跳過汽車灌籃摘冠，留下經典鏡頭，他當時效力洛杉磯快艇，球隊交易來明星控衛保羅(Chris Paul)，前場還有另一位灌籃高手狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，葛瑞芬稱其為「空接之城(Lob City)」，他們搭配的空中接力灌籃令人目不暇給。

葛瑞芬月中將滿32歲，他最後一次的健康球季是2018-19，場均24.5分、7.5籃板、5.4助攻。然後他因左膝傷勢多次開刀，近兩季只上場38場，投籃命中率低至36%。

活塞進入重建期讓葛瑞芬想要出走，他希望在職業生涯的這個階段尋求爭冠機會，表示「很感謝活塞的理解」讓他找尋有季後賽實力的隊伍。在他傳出離隊消息時就有多支球隊展露興趣，接下來將有一波搶人大戰。葛瑞芬主打大前鋒位置，早年不會投三分球，經過苦練近年有35%左右的外線命中率。

(中時新聞網)