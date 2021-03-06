變天！受東北季風與鋒面影響，今天越晚雨越大，氣溫最高可達24度，明則跌至18度，一口氣下降6度。氣象專家吳德榮指出，今下午至明晨受鋒面雲系影響，中部以北、東半部會出現較大雨勢，並伴隨零星閃電。另桃園、新竹、苗栗及馬祖地區有濃霧發生，能見度不足200公尺，需特別注意。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今上午在鋒面前暖區，各地雲量略多，中部以北偶有飄零星小雨的機率，西半部及金馬地區則容易起霧。

吳德榮指出，今下午至明（7日）晨受鋒面雲系影響，中部以北、東半部轉有局部陣雨、伴隨零星的閃電，並有較大雨勢；南部因受到中央山脈屏障、位在東北季風背風面，因此降雨機率較低。鋒後冷空氣不強，氣溫僅略降，北台稍轉涼。今日氣溫：北部16至24度，中部16至29度，南部17至31度，東部16至28度。

氣溫一周預報。（翻攝自氣象局）

吳德榮也說，明天白天起至下週一（8日）鋒面通過後、降雨範圍逐漸縮小，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨；北台灣涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼；下週二、三（9、10日）另波東北季風增強，但水氣逐漸減少。

吳德榮表示，下周二北部和東半部仍有局部短暫雨、中南部多雲時晴。下週三西半部多雲時晴、東半部偶有局部短暫雨，清晨氣溫偏低。下週四（11日）東北季風減弱，各地好轉為多雲時晴、氣溫升。下週五（12日）東北季風略增強，氣溫稍降，迎風面降雨機率提高。

氣象局今（6日）晨3時40分也發布濃霧特報，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前桃園、新竹、苗栗及馬祖地區有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。

氣象局發布濃霧特報。（翻攝自氣象局）

(中時新聞網)