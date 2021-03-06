美空軍承認F-35隱形戰機專案失敗

就在美國空軍說，正在尋找F-35以外的替代方案後，眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）也怒斥昂貴的F-35，說他想停止再把錢朝那特定的無底洞扔。

據《防務新聞》（Defense News）與美國海軍研究協會新聞（USNI News）網5日報導，史密斯周五在布魯金斯學會（Brookings Institution）線上論壇中質疑，「F-35給了我們甚麼？有辦法減少我們的損失嗎？有沒有辦法不要為了這麼低的戰力，去花那麼多錢？因為就如你們所知的，維修費用很驚人。」

美國空軍官員最近說，正在研究以新戰機汰換老舊的F-16，好與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35，還有波音（Boeing）的F-15EX戰機形成最佳新組合。而史密斯也有同樣的看法，他說，正在設法想出最能發揮成本效益的戰機組合。但目前最重要的，就是設法找到未來35年都不必依賴F-35的戰機。

「我們得在國會認真取消像F-35『閃電II』（Lightning II）聯合打擊戰機這樣的專案，」史密斯說，「不要因為研製新武器系統失敗，而不是由於成果，來酬謝人。」

(中時新聞網)