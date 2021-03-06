今年明星賽，西區人氣王詹姆斯(LeBron James)再次組成超豪華陣容。雖然明星賽本來就是眾星雲集，但是詹姆斯那一隊擁有「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)、柯瑞(Stephen Curry)、東契奇(Luka Doncic)、約基奇(Nikola Jokic)，再加上詹姆斯自己，字母哥看到陣容之後忍不住說：「這還有得打？已經結束了吧(it's over)。」

「我，詹姆斯，東契奇，約基奇，柯瑞，很棒的先發五人，真的很棒。」雖然這次不是自己選的，但是字母哥獲得的陣容比去年更豪華。去年他是東區人氣王，擁有組隊選人的資格，今年杜蘭特(Kevin Durant)轉隊到東區搶走人氣王，詹姆斯就把字母哥選走了。

去年明星賽，柯瑞、杜蘭特都受傷沒打，詹姆斯選了「一眉哥」安東尼戴維斯(Anthony Davis)、里歐納德(Kawhi Leonard)、東契奇、哈登、利拉德(Damian Lillard)來對抗字母哥的隊伍，也是非常豪華的陣容。去年為紀念布萊恩(Kobe Bryant)而採用特殊規則，末節不計時，打到特定分數(領先者前3節分數+24分)就贏。最後詹姆斯隊的戴維斯罰進兩分，以157-155險勝。

更前一次的2019年明星賽，字母哥隊選到了柯瑞，但詹姆斯隊第一個就挑走杜蘭特。字母哥隊首節大幅領先，詹姆斯隊下半場大逆轉，以178-164獲勝。2018年明星賽，詹姆斯隊選到一眉哥與杜蘭特，終場148-145打敗了柯瑞隊。總而言之，NBA自從2018年明星賽開始採用隊長選秀制以來，詹姆斯隊已經連勝3屆了，今年看來也是十拿九穩。改成隊長制之前則是詹姆斯的東區連輸了3屆。

(中時新聞網)