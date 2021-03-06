南投紫南宮以發放錢母、求發財金知名，每年新年吸引大批民眾漏夜排隊搶「錢母」。（圖/楊登嵙提供）

為舒緩血荒，今年持續維持捐血250cc送牛年「銀錢母」一枚，500cc送「金銀錢母」各一枚活動。（圖/台中捐血中心）

南投紫南宮以發放錢母、求發財金知名，每年新年吸引大批民眾漏夜排隊搶「錢母」，去年7月31億威力彩頭彩，即在紫南宮福德正神旁的樂透彩劵行開出，旺財的魅力實在驚人！ 外界相當好奇，紫南宮為何如此旺財？錢母能如此靈驗？命理師楊登嵙透露，因為它具有6個絕佳地理風水條件，才能帶動靈驗無比的財氣。

紫南宮主委莊秋安表示，因為疫情關係，民眾捐血較往常少，為舒緩血荒，今年持續維持捐血250cc送牛年「銀錢母」一枚，500cc送「金銀錢母」各一枚活動。衝著「錢母」吸引力，民眾大排長龍等捐血，有人因捐血500cc產生身體不適、暈眩，因此被送上救護車前往醫院，可見紫南宮錢母的超級魅力。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，紫南宮因為地理風水絕佳，加持其靈驗度，才會讓民眾即使昏倒，也要將紫南宮「錢母」請回家。他進一步指出，紫南宮發放「錢母」給信徒，以錢養錢，無非是藉由神明的幫助，讓信徒自己的努力，獲得更多的財富和賜福。

楊登嵙分析，紫南宫具有6個地理風水及優越條件，才能讓民眾趨之若鶩。

1.位在蛇穴：帶動這裡靈驗無比的財氣。

2.五路會明堂：天公爐前有五條路聚集，如同五路財神齊聚，財源就滾滾而來。

3.「玉帶環腰」：有濁水溪圍繞，形成「玉帶環腰」，聚財旺財能力加倍。

4.皇帝敕封：清朝嘉慶皇帝敕封，神格較大，能力較高。

5.「錢母」表面是純金純銀：傳導力好，靈驗度較高。

6.旺財化煞的圖騰設計：2021年牛年葫蘆錢母套幣，白色葫蘆陶瓷基座上鑲有金銀兩枚套幣，錢母上刻有「金牛搖出滿地財」，圖案為金牛臥伏在發財樹下，象徵金銀財寶滿地來，葫蘆也代表聚財、旺財、收煞、除厄、去邪、健康、增福。

(中時新聞網)