大陸央視新聞用戶端6日報導，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭大使，當地時間5日舉行中外媒體視訊說明會指出，人權理事會第46屆會議上，白羅斯代表70國作共同發言，重申支持中國在香港特別行政區實行「一國兩制」。這一共同發言充分說明，中國在涉港問題上的正義立場和舉措，得到廣泛支持。某些西方國家打著人權旗號，藉涉港問題向中方施壓，干涉中國內政的圖謀註定失敗。

陳旭表示，5日在人權理事會第46屆會議上，白羅斯代表70國作共同發言，重申支持中國在香港特別行政區實行「一國兩制」，認為《香港國安法》實施後，香港擺脫了動盪局勢，逐漸恢復穩定；強調不干涉主權國家內政是《聯合國憲章》的重要原則，亦是國際關係的基本準則；香港特區是中國不可分離的部分，香港事務是中國的內政；敦促有關方面切實尊重中國主權，停止干涉香港事務和中國內政。

陳旭強調，這一共同發言充分說明中國在涉港問題上的正義立場和舉措得到廣泛支持。某些西方國家打著人權旗號，藉涉港問題向中方施壓，干涉中國內政的圖謀註定失敗。

陳旭指出，正在召開的十三屆全國人大四次會議將審議關於完善香港特區選舉制度的決定。近年來的情況表明，香港特區選舉制度需要與時俱進作出完善，為全面準確貫徹「一國兩制」方針，全面落實「愛國者治港」原則提供健全的制度保障。中國始終堅持「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針。

陳旭表示，中國中央政府有關舉措有利於更好保障香港居民依法享有的各項權利和自由，有利於促進香港的長期繁榮穩定，有利於「一國兩制」實踐的行穩致遠。

陳旭稱，中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針、維護香港繁榮穩定的決心堅定不移。中方敦促有關方面恪守《聯合國憲章》和國際關係基本準則，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。

(中時 )