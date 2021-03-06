三立八點檔《天之驕女》由魏秀文演唱的片尾曲《遊覽車》，不僅讓觀眾一聽直呼傻眼，甚至留言怒斥根本是「自殺神曲」，雖然電視台緊急將歌曲下架，但這首歌已在各大社群平台被瘋狂轉發，對此，這首歌的編曲者也爆料當時魏秀文錄音時「沒有一個音是對的」。

《遊覽車》這首歌曲曝光後，可以說是惡評如潮，但也意外引發話題，短短時間點閱人數超過70萬人，對此一名暱稱為「鼎間音樂 PotPlace Music」的網友透露，自己是這首歌編曲者，雖然不認識錄音師，但還是要替他說話，原本魏秀文錄音時「沒有一個音是對的」，當下便請她先休息，後來再也沒碰過面，聽完成品後不得不誇：「錄音師可以修成這樣是很偉大且值得跪拜」，此外願意承接此案子也需要勇氣。

錄音師透露魏秀文錄音時「沒有一個音是對的」。（圖／Youtube）

接著表示詞曲創作人沒有音樂基礎，因此歌曲沒有主副歌段落感、和弦進行感，全是憑空出現的旋律，導致當下編曲時根本是艱難任務，此外這首歌沒有混音、母帶後期，連編曲預算都只比DEMO高一些，讓參與製作這首歌的幕後人員原以為是老人家圓個夢玩玩，沒想到竟會拿來在電視上播出，讓他感到相當抱歉。

此外就MV拍攝與剪接相對粗糙簡單，甚至被眼尖網友抓包57秒處，連攝影師都入鏡，不禁質疑MV預算是否只有一千元，雖然歌曲推出後負評不斷，但也算成功打造一波話題。

(中時新聞網)