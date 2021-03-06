PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

全台多個水庫水情吃緊，為了因應可能缺水危機，晶圓代工廠「護國神山」台積電及聯電已經啟動水車載水。對於缺水是否會影響晶片產能，經濟部長王美花昨日（5）受訪表示，「科學園區和工業區用水需求，可在旱災期間鑿井使用」。此言一出，在網路掀起熱議，有網友痛批難以想像身為經濟部長的人竟說出這種話，也有網友諷刺：「乾脆跳祈雨舞算了！」

經濟部長王美花昨日在立院受訪時表示，目前水情和預估得差不多，旱災指揮中心在3日開會，針對新竹、苗栗、台中等地有進一步措施，其中包括減壓供水的時段，由原先晚上10時至隔日上午6時，延長至全天實施。而原先需要節水10%的非工業用水部分，如游泳池、洗車業者等，現節水須提升至20%。

針對3月起邊境防疫措施鬆綁，王美花說，一直都有收到有關於經濟泡泡的相關申請，指揮中心目前規劃已回到秋冬專案，廠商若在商業上有需求可以專案申請經濟部會協助送件，依此模式進行。

王美花「鑿井取水」之說一出，在網路引發高度討論，網友紛紛留言：「乾脆跳祈雨舞算了！」「我覺得跳祈雨舞好一點」、「突然覺得祈雨是個很理智的舉動呢」、「韓導這樣講網紅大概一百個影片揶揄了」、「快笑死 這要是國民黨的不知道被多少網紅嘲笑」、「沒光的話就鑿壁取光，該得諾貝爾獎了」、「王美花，顧立雄的老婆，是領導台灣經濟，最重要的人」、「中央廚房快製圖顯示園區地下水有多充沛」、「真不愧是民進黨，這智商」、「真不愧是靠老公的經濟部長，講得出這種規劃」、「現在農漁民都不准抽地下水 科學園區就可以？」

(中時新聞網)