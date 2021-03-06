才剛生涯首度入選全明星賽的公牛後衛拉文，這次真的嘗到太過出名的滋味！《TMZ》在6日爆料，一名自稱對拉文瘋狂著迷的女球迷找到拉文自宅大門口，且堅持不肯離開，剛好待在家裡的拉文，只好無奈趕緊報警讓警方處理這名女球迷。

根據《TMZ》收到消息，拉文根本不認識這名瘋狂女球迷，但她只在不斷強調自己特別從別的州來到拉文家門，就是想跟拉文說說話而已，拉文當然選擇要她離開，卻遭這名女球迷拒絕，拉文才會趕緊報警處理，避免出現更誇張狀況。

當警方趕抵拉文家門，第一時間就把這名瘋狂女球迷帶去當地醫院進行心理健康檢查，但她並未遭到警方逮捕，也沒面對任何罪名，代表拉文並未打算把事情鬧大，只想趕緊把這名上門騷擾的女球迷請走，畢竟他還需要準備出席全明星賽。

在8日登場的亞特蘭大全明星賽，拉文將以杜蘭特隊替補身分上場，這是他生涯首次入選全明星賽，意義自然格外不同，他在本季得分能力大爆發，光是單場得分破30的比賽就有17場，公牛目前16勝18敗、位居東區第9，晉級季後賽仍有希望。

(中時 )