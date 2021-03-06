日本桌球天后福原愛和台灣桌球好手江宏傑近日傳出4年婚變，先前日本雜誌爆出福原愛與一名高帥男約會，引發日本網友不滿批評。昨(5日)傳出宮城縣職業體育團隊原本為了311地震周年拍了加油影片，福原愛也是受邀談話的名人之一，但最近主辦單位無預警將推特上請福原愛所拍的影片刪除，主辦方則回應與婚變傳聞無關。

福原愛和江宏傑4年前宣布結婚轟動各界，兩人還在台灣、日本兩地分別舉行婚禮，被譽為現實版的童話婚姻，兩人婚後攜手走來一路甜蜜，也曾上節目放閃。今年初福原愛受徵招回日本準備奧運，就讓外界發現不尋常，先是福原愛手上婚戒不見，更疑似在還沒跟另一半討論過的情況下，上節目表示有回日本生活的打算。

福原愛先前為311地震10周年錄製紀念影片。（圖／翻攝自推特）

日本兩家媒體之後爆出福原愛婚變內幕，一是指她在夫家受到言語、精神霸凌，不堪其擾決定離婚；二則是她被拍和高帥男在橫濱約會，但她強調兩人進飯店沒同房，是因開公司過程中需要諮詢才邀對方出來，稱高帥男是最近支持她心靈的友人，但江宏傑回應不認識高帥男。

據日本媒體《j-cast》報導，今年是日本311地震十周年，相關的體育單位本來邀福原愛錄影片替大家打氣，上月24日在推特發文宣傳，近日卻被發現默默刪除，但該支影片在Youtube頻道上還存在，詢問主辦單位刪推特文章主因，工作人員否認是因婚變消息刪文，至於Youtube上的影片目前不會有其他處理動作，只能說在這敏感時機關於福原愛的相關新聞都會被外界放大討論。

(中時新聞網)