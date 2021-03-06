流鼻血! 蚵仔麵線老闆娘太辣 彎腰舀麵美照瘋傳│中視新聞 20210305

嘉義市西區文化路某間麵線攤近2日爆紅，全因一張網友拍下的老闆娘照片太漂亮，不少饕客特地前去朝聖，據了解，32歲的老闆娘何佩蓉現在仍單身，也大方向記者揭露4項擇偶條件，身高174CM、孝順、有上進心以及喜歡出去玩。

這位在網路上竄紅的大腸麵線老闆娘何佩蓉，目前32歲，她透露，其實這並非她的本職，平時晚上在台南某處擔任會計一職，隔日起床才會南下，約上午7時許才會抵達麵攤，希望能趁著上班前的空檔，幫忙弟弟經營麵線攤，沒想到竟誤打誤撞成為店內的活招牌。

何佩蓉也大方地向記者透露，現在還單身，並公布四項擇偶條件，第一是希望身高174公分以上，她更附註說明，「高一點，才有肩膀可以靠」，另外三項則為，孝順、有上進心以及喜歡出去玩。

記者實地訪問到場吃麵線的民眾，其中一位中年男子開心的說，「看到老闆娘，喜歡老闆娘，才會來這邊吃麵線」；另外一位年輕男子則分享，「網路上很多人在傳她，就是很厲害，然後我們想說從台中過來」，此外也有不少客人搶著與老闆娘合照。

據了解，老闆娘何佩蓉爆紅全因一位網友4日於臉書社團《蚵仔麵線神教》分享的一張照片，照片中的老闆娘努力彎腰乘裝著麵線，合身的上衣讓好身材一覽無遺，漂亮的身影讓網友忘了「麵線」，引起網友瘋狂討論。

(中時新聞網)