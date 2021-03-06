女歌手莊凌芸自選秀節目出道，未料昨（5日）回母校探望老師時，不幸自10樓圖書館墜樓身亡，得年21歲，噩耗傳出讓親友及粉絲難以置信，包括林宥嘉、蕭敬騰等人也發文哀悼，稍早親姊姊也在Instagram悲痛發文「有空記得到我夢裡走走」，讓人為之鼻酸。

莊凌芸昨（5日）下午疑似心情不好，回母校與老師聊天，沒想到卻從10樓圖書館墜樓身亡，而她生前最後PO出的限時動態是「謝謝你們對我的喜歡」，還透露很喜歡歌手李榮浩的「戒菸」，絲毫看不出有任何跡象，不過包包內被發現有寫著感謝家人的紙張，最後通聯記錄是打給男朋友，不過男友表示莊凌芸曾透露姊姊因懷孕搬回娘家，但家裡空間不大加上生活習慣不同，疑為此困擾，不過詳細死因還得等釐清後才能確定。

莊凌芸親姊姊稍早也曬出昔日姊妹合照，並用成黑白色調來傳達哀痛心情，接著寫下：「現在的妳在天上當快樂的天使對吧？有空記得到我夢裡走走，像以前一樣鬥鬥嘴也好，如果這是妳給大家留下的功課，我會好好收下」，傳達對妹妹的無盡思念。

對此網友也紛紛留言傳達不捨之情，「真的無法接受，希望你到另一個世界可以不用再煩惱了， 當個快樂的天使」、「凌芸，在天上要開開心心的，等待下次遇見了」、「5個小時前才發限時 怎麼會...」、「最好聽的妳，說好還要來找我合作一起玩音樂的，不是真的」。

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