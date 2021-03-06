NBA官方在6日公布最新一期的年度MVP排行榜，結果七六人中鋒恩比德繼續占據第1席位，隨著湖人戰績下滑與全明星賽前首次輪休，湖人「小皇帝」詹姆斯排名滑落第3，第2位置改由金塊中鋒約基奇取代，難道NBA重回中鋒年代了嗎？

本季場均30.2分、11.6籃板、3.3助攻、1.2抄截與1.4火鍋的恩比德，上周3戰有兩場比賽得分破40，更幫助七六人從落後13分頹勢逆轉擊敗爵士，證明當前東區龍頭實力超越西區龍頭，目前七六人戰績24勝12敗，卻僅領先籃網半場勝差。

至於目前處於4連勝的金塊，主因仍在約基奇充分爆發，先前擊敗公鹿比賽當中，約基奇拿下生涯第50次大三元，也是本季第9次，在NBA歷史中，只有約基奇、張伯倫兩名中鋒生涯大三元次數超過50次，證明約基奇確實相當全能。

最新一期NBA官方年度MVP排行榜前10強依序如下：恩比德、約基奇、詹姆斯、利拉德(拓荒者)、東契奇(獨行俠)、柯瑞(勇士)、阿提托康波(公鹿)、哈登(籃網)、里歐納德(快艇)、米契爾(爵士)，杜蘭特、厄文則跌到第11與第15位置。

(中時 )