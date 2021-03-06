美國聯邦參議院昨天一致通過提案，要加強管控中國在各大學校園內資助設立的孔子學院。美國國會議員批評孔子學院是宣傳工具，早就開始對這些機構採取一系列反制。

參議院採非唱名表決方式，一致同意這項提案。目前還不清楚此案何時送交聯邦眾議院。要成為正式法律，提案還須眾院通過，並由總統拜登簽署生效。

路透社報導，依據提案，除非孔子學院保證完全受控於所在的學院或大學，包括撥款及工作人員，否則校內設有孔子學院的所有大學校院的聯邦補助金，都有可能被刪。

美國官員推動關閉孔子學院已有一段時間，共和黨籍的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）去年9月曾說，他希望所有孔子學院都在2020年底關閉。

拜登提名民主黨籍的伯恩斯（William Burns）出任中央情報局（CIA）局長，這項人事案本週獲得參院情報委員會口頭表決通過。伯恩斯上週也表示，如果他是美國學院或大學校長，會建議關閉孔子學院。

(中央社)