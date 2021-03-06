【愛傳媒黃珊珊專欄】或許大家不知道，今年台北市的高齡人口，已經逐漸增加到20％，我們常說要「活到老、學到老」，但邁向高齡化的過程中，我們要替長輩們想得更多，讓他們不只活得長久，也能在台北這座城市健康、快樂。

這棟在北投的「奇岩長青樂活大樓」，結合社區服務、住宿式長照機構、社區式長照機構、老人服務中心、身心障礙者資源中心和日間作業設施，考量每一位長者的健康狀況不同，所以我們也視所需，提供合適的照護服務。

同時，我們也正在思考，該如何做更有效的資源整合。

很期待北投奇岩長青樂活大樓的啟用，這裡還有烘焙站、綠化餐廳、親子遊戲區的空間，讓不同年齡層的人，從年輕人到長者，都有機會在這裡參加活動、一起生活。希望台北這座城市，能夠陪伴大家，一起好好「慢老」。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)