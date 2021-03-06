【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】日前愛傳媒報導，臺北市富陽公園內的彈藥庫只知是日治時期即有，但是真實情況卻成謎，公園告示牌語焉不詳，詢問相關人員也沒有清楚答案。

一位對日治時期臺灣歷史非常有研究的黃姓資深前主播說，他阿公的幾個兄弟二次大戰後從南洋回來，每次聚會都講得口沫橫飛，知道富陽公園那個區域，當年叫拳山（又叫拳頭山），後來才改稱文山，拳山山區因掩蔽良好，被總督府選為日本軍隊聯勤跟彈藥的集結地。日治時期位於總督府前面的山砲隊，就是把彈藥存放在此。山砲隊位於現在中正紀念堂靠近信義路到旭町小學校的那一帶，因為四一山砲無法防空，射程六、七公里，所謂山砲其實就是輕量化的加農炮跟榴彈砲，很輕、機動性很高。

黃前主播說，他找到的總督府公文資料檔案顯示，昭和14年、西元1939年，總督府徵收農田興建陸軍倉庫，在今天的台北巿政府以及三張犁一帶，蓋了大糧倉以及靶場，而六張犁則由早期的農田變成了軍事管制區，其中，拳山（文山的原本名稱）山區因掩蔽良好，被日軍方做為軍事彈藥庫基地，包括如今的富陽公園，其間還有五分的鐵軌提供運送；富陽公園彈藥庫就是六張犁彈藥庫。黃姓前主播雖然提供了許多資訊，但是很客氣說，在報導中不必提到他的名字。

政府遷台後國防部接收軍事基地，蓋了四四兵工廠，六張犁則是存放大型砲彈以及手榴彈成品和原料庫房，也是製作彈砲零件的場所。富陽公園那一帶山麓的山坳斜坡地，被整成凸起假山和凹谷後，繼續當成彈藥庫房用地。

臺北改為院轄市之後，六張犁一帶日漸繁榮，1976年先把兵工廠遷至三峽，彈藥庫仍繼續使用，1988年彈藥庫撤守，但當地仍然是軍事管制區，直到1994年才開放成為富陽公園。

在富陽公園入口可以看到此一「日治時期彈藥庫」，但是說明牌上卻沒有太詳細的文字，非常可惜。

(中時新聞網)