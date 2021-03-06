巴西布坦坦研究所今天向國家衛生監測局（Anvisa）申請展開可用於治療新型冠狀病毒的血清人體臨床試驗。研究所指出，已備妥約3000瓶血清在這個研究階段使用。

布坦坦研究所（Instituto Butantan）隸屬聖保羅州衛生廳，與中國北京科興藥廠合作負責在巴西生產2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗CoronaVac，同時從去年開始研發抽取馬的血漿製成的血清，用於治療新型冠狀病毒。

為了製造血清，研究人員將輻射滅活病毒注射在馬身上，產生抗體免疫球蛋白G（IgG），研究人員再將這些抗體從血液中提取，通過用於生產如對付蛇咬傷的抗血桿菌血清的技術進行純化。

在對活病毒感染的實驗室老鼠進行的測試中，布坦坦研究小組觀察到血清使用減少了病毒載量，並改善了實驗鼠的肺結構。

研究所創新主任生化學家塔瓦希（Ana Marisa Chudzinski-Tavassi）表示，注射血清的第二天，就在這些動物的肺部產生非常大的保護。

塔瓦希還指出，第一階段人體測試將首先應用於少數新型冠狀病毒感染患者，目的是評估人體對血清的反應，因為血清將用於病毒已經存在的情況下，兩天後就可以知道有沒有用。

布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）今天在疫情記者會中表示，血清是用於治療疾病，而疫苗防止疾病出現，「血清為感染病毒的患者提供現成抗體，能夠識別和阻止病毒的傳播；疫苗則是預防性的，在滅活病毒注射到體內後，由免疫系統產生抗體。如此一來，一旦接觸新型冠狀病毒，身體將準備好防禦。」

除了布坦坦研究所外，里約熱內盧的維塔巴西研究所（Instituto Vital Brazil）也在研發另一種可以用於治療新型冠狀病毒的類似血清。

研究所預計3月底前向國家衛生監測局申請進行人體試驗，今年底前可以將血清用於在巴西治療新型冠狀病毒，年產量30萬瓶。

維塔巴西研究所與布坦坦研究所研發的血清之間的主要差別是製造方式：里約研究所使用新型冠狀病毒的重組S蛋白在馬中產生抗體，而聖保羅研究所使用滅活病毒。

除了巴西外，其他國家也展開血清研究，例如阿根廷的血清研究進展迅速，阿根廷政府已在今年1月10日批准緊急使用授權。

(中央社)