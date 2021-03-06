1名家長在網路上控訴，兒子的班導師疑似管教不當、言語羞辱學生，該師看見地上掉落鉛筆，竟用腳踢到他兒子桌下、要求撿起，還刻意將他兒子留校，事後怒嗆「不高興請你轉學」；離譜的是，該師罵他兒子家裡髒亂，說「當你家神明一定很衰」，事後他要求到校理論，對方竟回應「好啊！歡迎！」並認為是學生避重就輕、斷章取義；目前縣市政府與議員正了解詳情中。

該家長在臉書「爆怨公社」上發文投訴，他兒子的國小班導師曾有言語羞辱、疑似不當體罰學生的紀錄；日前該導師看見他兒子的座位附近地上有筆，竟用腳踢到兒子旁邊，要求撿起來，之後他到校理論，對方竟語帶威嚇地問他兒子「我是用踢的嗎？」，讓他氣得罵「撿筆的方式很多種，為什麼老師可以用最無腦的方法？」該導師之後還在班上公開指責原PO罵老師。

該家長控訴，該導師某次刻意將他兒子留校，未告知家屬，導致錯過安親班接送時間，讓兒子之後1人在校外遊蕩，而對方竟否認，解釋是兒子「自己腿短走路慢，跟不上隊伍」，還說「你不高興請你轉學！」此外，該導師還對他兒子說「你們家又髒又亂…當你家神明一定很衰」等話，氣得他在聯絡簿上寫明要到校了解情形，沒想到隔日對方竟說「好啊！歡迎！」對方怒罵他兒子避重就輕、斷章取義，「嚴重曲解老師的話，或理解困難」。

該師罵他兒子家裡髒亂，說「當你家神明一定很衰」，事後他要求到校理論，對方竟回應「好啊！歡迎！」並認為是學生避重就輕、斷章取義。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

該家長控訴該導師不適任，但校方任由對方「繼續羞辱我或其他孩子」，而不停職調查；許多網友則留言說，「聯絡簿老師的回應很不OK，支持妳公布學校」、「哇！老師是準備要跟家長還有學生輸贏嗎？」「雖然不是當事者，但光是這位導師回覆文字內容，就讓人感受不舒服，不太像做人導師該有的氣度」、「好啊！歡迎！挑釁意味重」。

(中時新聞網)