美債殖利率飆升，全球股市重挫，台灣半導體產業成為重災區，台積電和聯電分別遭外資提款2100億、200億。財信傳媒董事長謝金河表示，股價不可能一直漲到頂，技術面的乖離過大會對股價產生修正，半導體股是在集一切利多之大成下出現的回檔，應驗投資學上：「貴上極反賤，賤下極反貴」的說法。

謝金河在臉書發文指出，台灣的半導體產業成為股市下跌重災區，這其中包括車用晶片缺貨，歐美可能思考重建供應鏈，還有美國考慮放寬對中芯低階製程的管制，還有ASML可能對低階設備的供貨，這一連串的消息都直接撞擊台灣的半導體產業，護國神山台積電及以成熟製程為主的聯電成為箭靶，外資殺盤瞄準這兩家公司，近一周交易，外資賣超聯電26.5萬張，賣超台積電12.7萬張，也造成台灣半導體股全面重挫。

他說，今年到3月4日為止，外資賣超台股2383.5億元，已經是去年賣超5395.2億元的一半，其實外資賣超台積電大約2100億元，賣超聯電近200億元，外資今年在台股的賣超，其實最直接的核心是台積電及聯電。這次台灣半導體股是在集一切利多之大成下出現的回檔，也應驗了投資學上：「貴上極反賤，賤下極反貴」的說法。

謝金河表示，股價不可能一直漲頂到天，這個時候技術面的乖離會對股價產生修正，尤其當全巿場都在討論台積電，散戶瘋狂湧入的時候，通常都會出現調整，最經典的是老人與狗效應。去年上半年，市場瘋狂炒作生技股，那時最熱的是「天國一輝」，這4家大炒特炒的生技股，後來都跌破年線，炒得更兇的瑞基、金萬林、普生，後來都跌得四腳朝天。

「技術面乖離過大，像小狗必須回到主人身邊，這個時候基本面才是股價的後盾，基本面厚實的公司，在年線上震盪後會止跌，基本面不佳的公司，會一直跌到年線以下，還不一定能爬起來。」

謝金河強調，這次半導體股回檔是在釋放累積過大漲幅的能量，眼前所有的消息，都在為回檔找理由。台灣的半導體產業基本面仍強勁，適度降溫、調整，才能走更長遠的路！

(中時新聞網)