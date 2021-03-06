漆作裝潢職類競賽實況。（台中市政府提供）

藝術砌築職類競賽實況。（台中市政府提供）

台中市政府今年度青年職場新秀選拔活動，將於5月29日舉辦第1場次漆器工藝等4職類實作競賽，因高中以下學校延後開學，為使各校有充分時間準備報名事宜；漆器工藝、自行車組裝、藝術砌築、漆作裝潢等4職類，報名期限延至3月15日下午5時止，歡迎全國技藝青年踴躍參賽。

勞工局表示，為促進青年就業技能，持續吸引更多青年投入技職行業，市府舉辦第6屆青年職場新秀選拔活動，以「青年匠秀、技高一籌」為主軸，選拔美容、美髮、漆器工藝、自行車組裝、中餐烹調、中式糕餅、藝術砌築、漆作裝潢共8項職類職場新秀，總獎金超過110萬元，歡迎全國技職好手前來台中競技、拿獎金。

勞工局指吃，活動採網路或書面報名擇一方式，依競賽職類分二階段報名，第一階段漆器工藝、自行車組裝、藝術砌築、漆作裝潢職類報名，自即日起至3月15日止；第二階段美容、美髮、中餐烹調、中式糕餅職類報名，自5月10日起至6月10日止。

勞工局歡迎全國技藝青年踴躍參賽，簡章請至勞工局網站( https：／／www.labor.taichung.gov.tw／1718444／post )下載；網路報名網址： https：／／reurl.cc／R61ZOD ，詳細競賽資訊可電洽04-22289111分機35612呂小姐。

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